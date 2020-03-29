شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي المصري» يضع قيوداً على عمليات الإيداع والسحب والان نبدء بالتفاصيل

قال البنك المركزي المصري يوم الأحد إنه قرر وضع حد يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي للحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا.

أوضح المركزي المصري في بيان أن الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك أصبح عشرة آلاف جنيه (637 دولارا) للأفراد و50 ألف جنيه للشركات، بينما أصبح الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي خمسة آلاف جنيه. ويُستثنى من ذلك سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها.

ودعا البنك المركزي إلى ”تقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول“.