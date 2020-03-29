شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 1.3% بمستهل تعاملات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضى على ارتفاع.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.31% ليصل إلى مستوى 9783 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 1333 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 11191 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 3661 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 961 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 1033 نقطة.

وفى سياق متصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة، إذ اشترى مجلس إدارة شركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، اميرالد للاستثمار العقارى، المصرية للمنتجعات السياحية، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 276.7 ألف سهم، 100.7 ألف سهم، مليون سهم، 4420 سهم، على التوالى، كما اشترى مساهم رئيسى بشركتى مطاحن ومخابز شمال، اميرالد للاستثمار العقارى، 848 سهم، 4677 سهم، على التوالى.

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كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتى بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للمنتجعات السياحية، 990.1 ألف سهم، 796.4 ألف سهم، على التوالى.

فيما باعت مجموعة مرتبطة بشركتى الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، دايس للملابس الجاهزة، 3 آلاف سهم، 1.8 مليون سهم، على التوالى، وباع مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجعات السياحية 996 ألف سهم.

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 6 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع.

وضمت قائمة الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، المصرية للمنتجعات السياحية، العبوات الطبية، الإسماعيلية مصر للدواجن، القاهرة للدواجن، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول.