شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، اليوم الأحد، إنه تم رصد حركة نقدية عالية فى البنك خلال الأيام الماضية وزحام على ماكينات الصراف الآلى يصل إلى مرحلة إنذار بالخطر على المواطنين، حيث أن حركة النقدية وتداولها بين المواطنين يحد من التأثير المطلوب من المسافات الآمنة التى تطالب بها الدولة ومنظمة الصحة العالمية، لانتقالها من يد إلى أخرى دون القدرة على تتبعها وبالتالى فإن الحد من تداولها فى الفروع وبين المواطنين يحمى العملاء والعاملين فى الجهاز المصرفى وهى من أولويات البنك المركزى ولها دور فعال فى تنفيذ خطة الوقاية العامة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه وردت شكاوى من كبار السن والموظفين فى الدولة والشركات خلال فترة تلقى المرتبات، وما سيتبعها خلال الأسبوع الحالى من صرف معاشات يترتب عليها نزول أعداد كبيرة من منازلها والتزاحم أمام ماكينات الصراف الآلى، وبالتالى وضع حد أقصى بواقع 5000 جنيه فى اليوم يسمح لكل عميل أن ينفذ السحب فى عملية سحب واحدة ليتمكن من بعده بتنفيذ معاملة وبالتالى سرعة حركة العملاء بدلا من الوقوف أمام آلات الصراف الآلى لتنفيذ عمليات سحب متتالية تستنفذ وقت عملاء آخرين خاصة أنه سيكون من بينهم ومن هو منتظر معاشه الشهرى أو راتبه خلال هذه الفترة من الشهر.

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وأكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن البنك الأهلى قام بتنفيذ تعليمات البنك المركزى بإلغاء كافة العمولات الخاصة بالتحويلات البنكية أو المدفوعات الإلكترونية عبر الأهلى نت وخدمة الفون كاش وكذلك بالنسبة لكافة استخدامات بطاقات المدفوعة مقدمًا والخصم والائتمان، كما نعمل على تنشيط اشتراكات العملاء فى تلك القنوات بشكل أكثر فاعلية ونشر وعى المدفوعات الإلكترونية.