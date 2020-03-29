شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المصارف الكویتية يؤجل أقساط القروض للمقيمين لمدة 6 أشهر لمواجهة كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر اتحاد مصارف الكویت تأجیل مدفوعات أقساط القروض وأقساط البطاقات الائتمانیة لمدة 6 أشهر وذلك ضمن الإجراءات الاستثنائية المتخذة لمواجهة انتشار فیروس كورونا المستجد.

وأوضح الاتحاد في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن ذلك التأجيل يسري على جميع عملاء البنوك من فئة المقیمین بصورة غیر قانونیة وأبناء الكویتیات مع إلغاء الفوائد والأرباح المترتبة على هذا التأجيل وأي رسوم أخرى كما سیتم التعامل مع المقترضین من المقیمین كل حالة على حدة.

واشار إلى أن القرار یأتي تقدیراً من البنوك المحلیة للانعكاسات السلبیة، موضحا أن الإجراءات تأتي أيضاً حرصاً من البنوك الكويتية على اتخاذ أي تدابیر وإجراءات من شأنھا الحفاظ على الأوضاع المالیة وتخفیف الأعباء التي تثقل كاھل كل عملائھا سواء من المواطنین أو المقیمین في هذه الظروف.

وقررت البنوك الكويتية الأسبوع الماضي، تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والبطاقات الائتمانية لكافة عملائها من المواطنين لمدة 6 أشهر مع إلغاء الفوائد والأرباح المترتبة على هذا التأجيل وأي رسوم أخرى.