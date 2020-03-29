شكرا لقرائتكم خبر عن الطاقة السعودية تؤكد عدم وجود مفاوضات مع روسيا لموازنة أسواق النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد مسؤول بوزارة الطاقة السعودية عجم وجود أي تواصل بين وزيري الطاقة السعودي والروسي بشأن زيادة أعضاء دول أوبك وحلفائها، ولا توجد أي مفاوضات للوصول لاتفاقية لموازنة أسواق البترول.

وتأتي التصريحات بعد أن قال كيريل ديمترييف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي في وقت سابق إن إبرام اتفاق جديد لأوبك ووحلفائها لتحقيق التوازن في سوق النفط ممكن إذا انضمت دول أخرى له وإنه يتعين على تلك الدول التعاون لتخفيف التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا، وفقاً لما نقلته "رويترز".

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وقال إن هناك حاجة لتحركات مشتركة من جانب الدول لإصلاح الاقتصاد العالمي. هذه التحركات المشتركة ممكنة أيضاً في إطار اتفاق أوبك وحلفائها وهي مجموعة تضم منظمة البلدان المصدرة للنفط وأعضاء من خارج المنظمة.

وتراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة الماضية وعمقت خسائرها في ظل المخاوف من تأثير سلبي حاد على الطلب العالمي بسبب فيروس "كورونا".

وانتقدت روسيا "أوبك" بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن خفض الإنتاج والدخول في حرب أسعار مما أضر وأخل بالتوازن في سوق الخام.