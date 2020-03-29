شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تمدد قرار تعليق العمل والرحلات الدولية والداخلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية تمديد العمل بتعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية، عدا الجهات المستثناة، وذلك حتى إشعار آخر.

وأوضح المصدر أنه تم تمديد العمل بتعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات في القطاع الخاص، وتمديد العمل بتعليق الرحلات الجوية الدولية للمملكة للمسافرين، إلا في الحالات الاستثنائية، وذلك حتى إشعار آخر، بحسب بيان الوزارة على موقعها الإلكتروني.

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كما تم تمديد العمل بتعليق رحلات الطيران الداخلية للمسافرين، ونشاط الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات، وذلك حتى إشعار آخر.

وأكد المصدر أن تلك القرارت تأتي بأنه انطلاقًا من الحرص على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين. ولما يتطلبه الوضع الراهن من استمرار اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد19).

وهذه الإجراءت هي ضمن الإجراءت الاحترازية التي اتخذتها البلاد في وقت سابق، حيث أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قرارا بحظر التجول في عموم المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، ابتداءً من الساعة الـ 7 مساءً وحتى الساعة الـ 6 صباحًا لمدة 21 يومًا من مساء يوم الاثنين قبل الماضي.