شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي منها توزيعات أرامكو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 29 حتى 2 أبريل المُقبل، اجتماع الجمعيات العمومية لكل من سافكو، الراجحي، العربي، المتقدمة، الأهلي، زجاج، باتك، بالإضافة إلى توزيع أرباح شركة أرامكو السعودية.

وتصوت الجمعية العامة العادية لشركة الأسمدة العربية السعودية "سافكو"، اليوم الأحد، على مُقترح مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2019 بقيمة 624.999 مليون ريال.

وتبحث الجمعية العامة العادية لمصرف الراجحي، يوم الأحد، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2019 بقيمة 3.750 مليار، بحصة للسهم الواحد تبلغ 1.5 ريال بعد خصم الزكاة، بما يمثل 15% من القيمة الاسمية للسهم.

Advertisements

وتناقش الجمعية العمومية للبنك العربي الوطني، يوم الإثنين، مُقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2019 بقيمة 750 مليون ريال، بحصة للسهم الواحد تبلغ 0.5 ريال بعد خصم الزكاة، بما يمثل 5% من القيمة الاسمية للسهم.

وتبحث الجمعية العامة العادية للشركة المتقدمة للبتروكيماويات، يوم الثلاثاء، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن الربع الرابع لعام 2019 بواقع 140.7 مليون ريال، بواقع 65 هللة للسهم، تمثل نسبة 6.5% من رأس المال.

وتبحث الجمعية العامة العادية للبنك الأهلي التجاري، يوم الثلاثاء، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن النصف الأول من عام 2019، بقيمة 3.6 مليار ريال، بواقع 1.2 ريال للسهم، تمثل نسبة 12% من رأس المال.

وتبدأ شركة أرامكو السعودية، يوم الثلاثاء، توزيع أرباح عادية بقيمة 14.76 مليار ريال (3.94 مليار دولار)، على عدد 199.882 مليون سهم، بواقع 0.0738 ريال للسهم، للفترة من 5 حتى 31 ديسمبر 2019.