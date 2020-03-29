شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت أم القرى يتصدر القائمة الخضراء – تحليل صباحي – 29-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أسمنت أم القرى (3005) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط محاولاته المستمرة تعويض البعض من خسائره السابقة، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، ليحقق السهم مكاسب قوية في آخر جلساته بلغت نسبتها 10.00% بما يعادل 0.46 نقطة، ليتصدر السهم بهذا الارتفاع قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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أمام السهم فرصة جيدة لتحقيق المزيد من المكاسب خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 14.00، ليستهدف مستوى المقاومة 17.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.00 ومستوى المقاومة 17.60.