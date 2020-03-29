شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستعد بمهاجمة مقاومة تركيبة إيجابية – تحليل صباحي – 29-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق المؤشر مكاسب جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.90% بما يعادل 118.269 نقطة، ليستعد المؤشر بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة 6,347.89، هذا المستوى يمثل سقف تركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير والمستويات اللحظية وهو نموذج القاع المزدوج كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وذلك مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ولكن يظل المؤشر يعاني من الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ووسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط.
لذلك أمام المؤشر فرصة قوية لتحقيق المزيد من المكاسب، ولكن بشرط عليه أولاً اختراق مستوى المقاومة 6,347.89، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 6,779.43.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6,000.00 ومستوى المقاومة 6,456.65.
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عدد أسهم الشركات الرابحة
162
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عدد أسهم الشركات الخاسرة
23
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عدد أسهم الشركات الثابتة
10
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عدد أسهم الشركات المتداولة
195
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