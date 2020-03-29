شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء يواصل ارتفاعه التصحيحي – تحليل صباحي – 29-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مصرف الإنماء (1150) في آخر جلساته، وذلك وسط محاولات السهم تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحقق السهم مكاسب جديدة بلغت نسبتها 3.63% بما يعادل 0.70 نقطة، في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ تضاؤل أحجام التداول. Advertisements لهذا مازلنا نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 21.16، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 18.32. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.00 ومستوى المقاومة 20.86.

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