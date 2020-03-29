شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية يتحرك بنطاق تركيبة فنية سلبية – تحليل صباحي – 29-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أرامكو السعودية (2222) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، بدعم من المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 على المستويات اللحظية، وبتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ولكن يسيطر على حركة السهم الاتجاه الرئيسي الهابط عل المدى القصير، بالإضافة لتحركاته بنطاق تركيبة فنية سلبية قيد التكوين وهو نموذج المثلث المتماثل، كما هو موضح بالرسم البياني لفترة (ساعة).

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح احتمالية عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 31.00، ليستهدف مرة أخرى مستوى الدعم 27.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 28.50 ومستوى المقاومة 31.00.