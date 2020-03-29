شكرا لقرائتكم خبر عن سيرا يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 29-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم سيرا (1810) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.75% بما يعادل -0.10 نقطة، ويأتي انخفاض السهم بعدما حاول بتداولاته السابقة تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط، وفي الوقت نفسه تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم 12.12 من جديد استعداداً لكسره.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.40 ومستوى المقاومة 14.46.