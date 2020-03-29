شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت المدينة يرتفع للجلسة الثالثة على التوالي – تحليل صباحي – 29-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أسمنت المدينة (3003) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 3.13% بما يعادل 0.36 نقطة، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ومصحوباً بارتفاع محدود في احجام التداول، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 13.26، ليستهدف مستوى الدعم 11.00 من جديد استعداداً لكسره.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.00 ومستوى المقاومة 12.48.
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