شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يواصل صعوده الحذر – تحليل صباحي – 29-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم الجزيرة (1020) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 2.77% بما يعادل 0.30 نقطة، وسط محاولات السهم تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 11.44، ليستهدف مستوى الدعم 10.04.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.32 ومستوى المقاومة 11.44.