شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت حائل يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل صباحي – 29-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أسمنت حائل (3001) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط محاولات السهم تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، محققاً مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.93% بما يعادل 0.26 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، وتأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 9.72، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 8.59 استعداداً لكسره. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.59 ومستوى المقاومة 9.72.

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