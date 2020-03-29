شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان وسط توقعات سلبية بالرغم من ارتفاعه – تحليل صباحي – 29-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم دار الأركان (4300) على ارتفاع حذر في آخر جلساته، في محاولة منه لتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 0.86% بما يعادل 0.07 نقطة، ويأتي ارتفاع السهم في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك ووسط الضغوط السلبية على السهم تشير توقعاتنا إلى انخفاضه خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 8.60، ليستهدف مستوى الدعم 7.60.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.80 ومستوى المقاومة 8.60.
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