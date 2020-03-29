شكرا لقرائتكم خبر عن ميدغلف للتأمين يشهد تعاملات متقلبة – تحليل صباحي – 29-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم ميدغلف للتأمين (8030) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مصحوباً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، محققاً مكاسب بلغت نسبتها 1.53% بما يعادل 0.22 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتحرك السهم بنطاق جانبي في منطقة محيرة محاولاً البحث عن اتجاه قادم.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 16.06، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 13.50.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.50 ومستوى المقاومة 15.50.
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