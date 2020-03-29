شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز وسائل يستخدمها الشباب للبحث عن عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكتسب وسائل البحث عن فرص عمل أهمية كبيرة خاصة بالنسبة لفئات الشباب المتعطلين الباحثين عن فرص عمل لائقة، وأظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، اختلاف وسائل البحث عن فرص عمل وفقا للحالة التعليمية.

وتشير البيانات إلى الشباب المتعطلين في الفئة العمرية "15-29"، اختلفت وسائل البحث عن فرص عمل لهم، حيث يتضح بالنسبة للشباب المتعطلين الحاصلين على مؤهل جامعي فأعلى أن الغالبية العظمى منهم 85.9% "90.5% للذكور، 82.5% للإناث"، توجهوا للتصفح في مواقع الأنترنت للحصول على وظيفة، بينما 62.6% منهم "61.9% للذكور، 1 .63% للإناث"، طلبوا مساعدة من معارف أو أقارب لهم للحصول على عمل، بينما بلغت نسبة من قاموا بإرسال السيرة الذاتية الخاصة بهم نحو 2. 44%.

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وتناولت البيانات وسائل البحث عن وظائف بالنسبة للمتعطلين الحاصلين على مؤهل متوسط، حيث توجه 74% منهم بطلب مساعدة من الأقارب أو المعارف لتمكنهم من الحصول على وظيفة، بينما بلغ من يستخدمون الأنترنت والتصفح في مواقع العمل 54.8%، كما بلغ من يتقدمون بطلب عمل لإحدى الجهات 37%، ومن أرسل السيرة الذاتية لبعض الجهات 23.6%، وحوالي 16% تقدموا للتعين عن طريق مسابقة أو التسجيل في مكتب خاص للعمل.

أما بالنسبة للشباب المتعطلين الحاصلين على مؤهل أقل من المتوسط، فقد رصدت بيانات جهاز الإحصاء، أن 79.4% منهم توجه بطلب مساعدة من المعارف أو الأقارب للحصول على وظيفة، كما قام حوالي الثلث بالتصفح على الأنترنت أو الاتصال بصاحب العمل "مقاول أنفار"، للعمل وحوالي الخمس قدموا طلب عمل لإحدى الجهات، وأقل من 10% بحثوا في جميع طرق البحث عن عمل.