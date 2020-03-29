شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 29-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات الخميس الماضي عند مستوى 8479 نقطة، ليقلص بذلك مكاسبه التي حققها خلال جلسة الأربعاء الماضي، وذلك على خلفية اقترابه من مستوى المقاومة القوي عند 8800نقطة، وبالتزامن مع ظهور إشارة سلبية على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع استمرار التذبذب بين مستوى 8800 ومستوى 8000 نقطة حتى اختراق احدهم.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 8,395 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 8,564 نقطة