شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 29-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى المؤشر تداولات الخميس الماضي في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 5281 نقطة، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما يقترب المؤشر من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على المؤشر لمستوى الدعم 4500 نقطة في عملية جني ارباح، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5800 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5,142 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 5,346 نقطة