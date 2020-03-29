شكرا لقرائتكم خبر عن شركة منازل القابضة (MANAZEL) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 29-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات الخميس في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 26٫20 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 30 فلس، حيث يقابل ما نسبته 38٫2% من مستويات التصحيح لفيبوناتشي لاخر حركة هابطة خلال الفترة من فبراير حتى مارس الماضي، ويتجه السهم حاليا لمستوى الدعم 21 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 30 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 24.9 بينما مستوى المقاومة هو 27.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط