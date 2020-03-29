شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الصناعات الوطنية (القابضة) (NIND) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 29-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات الخميس الماضي في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 162 فلس، ليقلص بذلك مكاسبه التي حققها خلال جلسة الأربعاء الماضي، كما كون السهم نموذج "Bearish Harami” وهو من الشموع السلبية والتي نتوقع معها تراجعا في الأجل القصير للوصول لمستوى الدعم 130 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 180 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 159.0 بينما مستوى المقاومة هو 166.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط