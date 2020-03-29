شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الصناعات الوطنية (القابضة) (NIND) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 29-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات الخميس الماضي في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 162 فلس، ليقلص بذلك مكاسبه التي حققها خلال جلسة الأربعاء الماضي، كما كون السهم نموذج "Bearish Harami” وهو من الشموع السلبية والتي نتوقع معها تراجعا في الأجل القصير للوصول لمستوى الدعم 130 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 180 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 159.0 بينما مستوى المقاومة هو 166.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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