شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (SHIP) يستهل الجلسة منخفضا ويغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 29-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات الخميس الماضي منخفضا عند مستوى 349 فلس، الا انه اغلق مرتفعا عند مستوى 368 فلس، والذي يقابل ما نسبته 61٫8% من مستويات التصحيح لفيبوناتشي لاخر حركة هابطة خلال الفترة من شهر نوفمبر حتى مارس الماضي، لذلك نتوقع انخفاضا لمستويات قد تصل الى 300 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 380 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 350 بينما مستوى المقاومة هو 370 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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