شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (SHIP) يستهل الجلسة منخفضا ويغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 29-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات الخميس الماضي منخفضا عند مستوى 349 فلس، الا انه اغلق مرتفعا عند مستوى 368 فلس، والذي يقابل ما نسبته 61٫8% من مستويات التصحيح لفيبوناتشي لاخر حركة هابطة خلال الفترة من شهر نوفمبر حتى مارس الماضي، لذلك نتوقع انخفاضا لمستويات قد تصل الى 300 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 380 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 350 بينما مستوى المقاومة هو 370 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط