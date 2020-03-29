شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أجيليتي للمخازن العمومية (AGLTY) يقترب من مقاومة هامة -تحليل صباحي- 29-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم لهدفه السعري المتوقع عند 550 فلس، حيث أنهى تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 552 فلس، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الشهري، ويقترب السهم حاليا من مقاومة هامة عند مستوى 600 فلس، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تصل به لمستوى الدعم 400 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 620 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 536.3 بينما مستوى المقاومة هو 565.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد