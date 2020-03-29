شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية للتنظيف (CLEANING) يخسر مكاسب الأربعاء -تحليل صباحي- 29-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الأربعاء الماضي، حيث اغلق عند مستوى 52٫90 فلس نهاية تداولات الخميس، ليكون السهم بذلك نموذج "Bearish Engulfing” ومن الشموع اليابانية السلبية، لذلك نتوقع مزيدا من الانخفاض لمستوى الدعم الهام عند 40 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 58 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 51.9 بينما مستوى المقاومة هو 54.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط