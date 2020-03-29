شكرا لقرائتكم خبر عن شركة نور للاستثمار المالي (NOOR) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 29-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات الخميس الماضي بدون اي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 104 فلس، وفي ظل تدني كميات التداول، ويلامس السهم حاليا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة قوية نتوقع معها ان ترسل السهم لأسفل لمستوى الدعم 80 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 115 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 98 بينما مستوى المقاومة هو 105.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط