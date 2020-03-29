شكرا لقرائتكم خبر عن شركة طيران الجزيرة (JAZEERA)يرتد لأعلى -تحليل صباحي- 29-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 511 فلس، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 400 فلس، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية إشارة شراء، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة 750 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 400 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 470 بينما مستوى المقاومة هو 540 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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