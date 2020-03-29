شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الاهلي المتحد (ALMUTAHED) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 29-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى266 فلس، ليكون بذلك نموذج "Bearish Harami” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 240 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 280 فلس

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 260 بينما مستوى المقاومة هو 268 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد