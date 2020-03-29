شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر لنقل الغاز المحدودة - ناقلات (QGTS)يقترب من خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 29-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل طفيف نهاية تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 2٫085 ريال، مقتربا بذلك من الحد العلوي للقناة الهابطة قصيرة الأجل، والذي شكل مقاومة، وبالتزامن مع استمرار تدني كميات التداول مقارنة بمتوسطها الشهري، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط بالسهم لمستويات قد تصل الى 2 ريال كمستوى أول ثم 1٫84 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2٫14 ريال.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.05ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.10 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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