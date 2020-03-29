شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع شركات المناعي (MCCS)يغلق عند أدني مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 29-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات الخميس الماضي عند أدني مستوى له خلال الجلسة وهو 3٫044 ريال، في ظل استمرار تدني كميات التداول، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 3٫25 ريال، حيث يقابل هذا المستوى متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، والذي نتوقع ان يضغط على السهم لأسفل لمستوى الدعم 0٫78 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3٫40 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.91 ريال وبين مستوى المقاومة هو 3.18 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط