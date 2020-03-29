شكرا لقرائتكم خبر عن 160 مليون ريال من البنوك لصندوق «مكافحة كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

نوّه محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، بالمبادرة من البنوك السعودية بدعم صندوق الوقف الصحي لمكافحة جائحة كورونا.

وثمّن الخليفي تبرع البنوك لصندوق الوقف الصحي لمكافحة كورونا، بمبلغ يزيد على 160 مليون ريال.

وتأتي هذه المبادرة انطلاقًا من مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين، بدعم الجهود الصحية المبذولة لمكافحة هذه الجائحة تقديرًا لجهودهم المضنية، للمحافظة على صحة المواطن والمقيم.

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كما تأتي المبادرة إيمانًا من البنوك السعودية بواجبها الوطني واستشعارًا بمسؤوليتها المجتمعية، ومؤازرة لجهود الحكومة وتقديرًا لجهود الكادر الصحي في المملكة.

وكانت البنوك في المملكة قدمت 160 مليون ريال مساهمة لصندوق الوقف الصحي بوزارة الصحة لمكافحة جائحة كورونا، حيث قدّم البنك الأهلي 33 مليون ريال تعادل 21 % تقريبًا من تبرع البنوك السعودية، فيما أعلن بنك الرياض عن تبرعه بـ17 مليون ريال، ومصرف الراجحي 25 مليون ريال، والبنك السعودي للاستثمار 6.5 مليون ريال.

من جانبه أعلن بنك الجزيرة عن تبرعه بـ5.6 مليون ريال، والبنك العربي الوطني 12 مليون ريال، ومجموعة سامبا المالية 16.5 مليون ريال، ومصرف الإنماء 8.5 مليون ريال، والبنك السعودي البريطاني «ساب» 17 مليون ريال، وبنك البلاد 5.6 مليون ريال، والبنك السعودي الفرنسي 12 مليون ريال.