شكرا لقرائتكم خبر عن 2.5 تريليون.. الاحتياجات المالية للأسواق الناشئة والان نبدء بالتفاصيل

أكد صندوق النقد الدولى، أمس، أن الاقتصاد العالمي دخل مرحلة الركود نتيجة لانتشار فيروس كورونا ، وأن الإجراءات المتخذة لدعم الاقتصاد قد لا تكون كافية قبل انحسار فيروس كورونا.

وأكدت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي أن جائحة كوفيد-19 دفعت الاقتصاد العالمي إلى الانكماش الذي سيتطلب تمويلًا هائلًا لمساعدة الدول النامية.

وقالت في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت: «من الواضح أننا دخلنا في انكماش»، سيكون أسوأ مما كان عليه الوضع في العام 2009 بعد الأزمة المالية العالمية.

وقالت جورجيفا مع «التوقف المفاجئ» للاقتصاد العالمي، تبلغ تقديرات الصندوق «للاحتياجات المالية الإجمالية للأسواق الناشئة، 2.5 تريليون دولار». لكنها حذرت من أن «نظن أن هذا هو الحد الأدنى»، إذ طلب أكثر من 80 دولة بالفعل مساعدة طارئة من صندوق النقد الدولي.

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وأضافت جورجيفا: إن توقعات النمو العالمي سلبية، وأن الصندوق يتوقع الآن ركودًا لا يقل سوءًا عما صاحب الأزمة المالية العالمية، مؤكدة أنه ليتعافى الاقتصاد في 2021، ينبغي أن تعطي الدول الأولوية للاحتواء وتقوية الأنظمة الصحية.

وشددت مدير صندوق النقد الدولي، أمس الأول الجمعة، على أهمية إجراءات الاحتواء القوية للسيطرة على جائحة فيروس كورونا، وللتمهيد لتعافٍ قوي في 2021.

وأبلغت كريستالينا جورجيفا تليفزيون «سي.ان.بي.سي» أن المجتمع الدولي يحتشد لمواجهة الأزمة بإجراءات مالية قوية، وإن الاستجابة أقوى مما حدث في خضم الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009.

لكنها حذرت من النكوص عن جهود الاحتواء قبل الأوان، مضيفة: «لا سبيل لتعافٍ قوي دون احتواء قوي».