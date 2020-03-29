شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يعتزم تقديم خطة إنقاذ لإعادة هيكلة الدين بحلول نهاية العام والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن لبنان أول أمس اعتزامه وضع اللمسات الأخيرة على خطّة لإعادة هيكلة الدين العام الهائل للبلاد بحلول نهاية العام 2020، وذلك بعد أسابيع على أوّل تخلّف عن الدفع في تاريخ البلاد.

وتعهّد وزير المال اللبناني غازي وزني بإعادة هيكلة كاملة للدين العام المقوّم بكلّ من الليرة والدولار، في إطار خطة إنقاذ اقتصاديّة واسعة. (أ ف ب)

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