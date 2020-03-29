لا تمنحوا شركات الطيران الأمريكية والأوروبية بلا مقابل

كريس برايانت *

لا تحظى شركات الطيران بشعبية كبيرة في أفضل الأوقات. فوسيلة النقل التي كانت في الأغلب تستخدم من قبل الأثرياء تعرضت للهجوم بسبب انبعاثات الكربون وتسخين الكوكب. ولجأت العديد من شركات الطيران في السنوات الأخيرة للتحول إلى نمط الطيران الاقتصادي، أو رص عدد أكبر من الركاب في الكبائن الاقتصادية وفرض رسوم على الخدمات التي كانت مجانية في السابق. وهي اليوم تحت تهديد إلقاء اللوم عليها في تسريع انتشار «كوفيد19». ولا شك أن إنقاذ القطاع، سيكون أمراً مثيراً للجدل، فإنقاذها يطرح أسئلة حول مصير قطاعات أخرى مثل خطوط الرحلات البحرية أو الفنادق أو منظمي الرحلات السياحية والقائمة تطول.

وكما كان الحال مع البنوك إبان الأزمة المالية 2008-2009، فقد يتعين على الحكومات أن تضع في حسابها تخصيص مبالغ كافية لعمليات الدعم النقدي لأي قطاع حيوي. وعلى الرغم من أن شركات الطيران ليست بنفس أهمية البنوك، إلا أنها تدعم التواصل على المستوى المحلي والدولي وتساعد على تنفيذ حوالي ثلث عمليات التجارة العالمية من حيث القيمة. وبدون المساعدات قد تخرج العشرات منها من الخدمة.

وفي حال اضطرت الحكومات لإنقاذ شركات الطيران فلا بد أن ترتبط عمليات الإنقاذ بشروط. وخلافاً لما يحدث للبنوك أثناء الأزمات، تعد مشكلة شركات الطيران بسيطة للغاية. وتضطر العديد من الشركات لوقف ما يزيد على 75% من أساطيلها عن العمل بسبب قيود الطيران وغياب الطلب في المستقبل. وبما أنها مجبرة على رد القروض التي حصلت عليها، فلا شك أنها سوف تخسر الكثير من العائدات وهذا يعني استنفاد كتلتها النقدية.

يعوض انخفاض أسعار الوقود نسبة محدودة من الخسائر في مثل هذه البيئة. وفي حين أن أفضل شركات الطيران خصصت مصدات مالية لتغطية حالات انخفاض الطلب غير المتوقع، إلا أن ما تتعرض له أسواقها اليوم من توقف قاتل لم يسبق له مثيل حتى أيام هجمات 11 سبتمبر.

ومن الضروري أن تبذل شركات الطيران كل ما في وسعها للحفاظ على السيولة قبل مطالبة الحكومات بالتدخل. وهذا يعني إلغاء توزيع الأرباح، وتعليق برامج إعادة شراء الأسهم، وتقليص مكافآت التنفيذيين وتأخير النفقات الرأسمالية. كما ينبغي عليها تجميد التوظيف وتقليص تكاليف الأجور. وقد أوقفت بعض الشركات خطوط ائتمانها الراهنة غير المنفذة.

وسارع الاتحاد الأوروبي إلى تعليق العمل بالقوانين التي تتطلب من شركات الطيران الاستمرار في الطيران للاحتفاظ بامتيازات حقوق الإقلاع. ومما لا شك فيه أن الإعفاءات الضريبية وإلغاء مختلف الرسوم سيكون الخطوة التالية.

لكن من المشكوك فيه أن تلك الإجراءات ستكون كافية. فانتشار الفيروس مستمر دون مؤشرات على أنه تحت السيطرة سواء في أوروبا أو الولايات المتحدة. وفي حال تمت السيطرة على انتشاره، قد تتعافى حجوزات السفر الجوي تدريجياً. ويقول خبراء الطيران إن الدعم الحكومي المنسق سيكون مطلوباً بقوة لضمان بقاء القطاع على قيد الحياة وضمان استمراره في العمل بعد انتهاء الأزمة.

وهناك جدل حول ما إذا كانت جميع شركات الطيران تستحق المساعدة؛ خاصة وأن بعض الشركات مثل الخطوط النرويجية و«أليتاليا» تعاني مشاكل مالية قبل اندلاع أزمة الفيروس. وعندما انهارت شركة الطيران البريطانية «فلاي بي»، كان المنافسون مثل «رايان إير» في مقدمة القائلين بأن على الحكومة ألا تتدخل.

ومع ذلك، لن يكون مفاجئاً أن تدير السلطات المختصة ظهرها للأسئلة المتعلقة بالمخاطر الأخلاقية. فالحرص على امتلاك شركة طيران وطنية لا يزال قوياً في أغلبية الدول سواء كان ذلك الحرص صحيحاً أم خاطئاً.

إلا أن دعم شركات الطيران يجب أن لا يكون على حساب دافعي الضرائب إلا إذا كانت تلك الشركات مدارة بشكل جيد. وفي حال اشترت الحكومات حصصاً في شركات الطيران المتعثرة بسبب الفيروس فلا شك أنها ستكون صفقة رابحة بعد تعافي العالم منه. كما أن سداد القروض يصبح ميسراً عندما تعود مياه الطيران إلى مجاريها.

لكن أي مساعدة نقدية يجب أن تكون مشروطة بقواعد محددة. ففي السوق الأوروبية الأكثر بعثرة التي قد تدفع شركات الطيران إلى الاندماج، يجب إلزام شركات الطيران بتنفيذ شروط التحول البيئي التي أقرتها اتفاقية باريس للحد من انبعاث الكربون لأن ذلك يعني تطوير قطاع يخدم توجهات المستقبل عندما تزول تهديدات الأزمة.

* بلومبيرج