مطالبات بإعادة فتح أفرع الصرافة في «المولات» مؤقتاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

طلبت شركات الصرافة المحلية، مساعدتها على تلبية طلب العملاء في الأيام المقبلة، خاصة مع اقتراب موعد نزول الرواتب والذي تنتعش معه حركة التحويلات عادة، وقالوا ل«الخليج»: إن إغلاق أفرع شركات الصرافة في مراكز التسوق تسبب بحدوث ازدحام في بقية الأفرع، خاصة في ظل اتباع قواعد التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا، ما أدى إلى إطالة طوابير الانتظار. ومع قرار تمديد فترة التعقيم الوطني حتى يوم السبت المقبل من المنتظر أن تزداد المشكلة تعقيداً للقطاع الذي يواجه تراجعاً في أعماله بالفعل على مستوى تغيير العملة يزيد على 80%.

وقال محمد الأنصاري، رئيس مجموعة الصيرفة في الدولة والرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة: إن هناك ازدحاماً في عدد من الأفرع ناجم عن إغلاق أفرع أخرى، حيث إن عدد الأفرع المغلقة ما بين 40 إلى 45 فرع في مختلف إمارات الدولة من أصل 190 فرعاً، وعلى سبيل المثال تم إغلاق 8 من أصل 10 أفرع تابعة لمجموعة «الأنصاري» في عجمان، ما زاد من الضغط على الفرعين المتبقيين، خاصة أن الشركة تحرص على فرض معايير السلامة والتباعد الاجتماعي لحماية العملاء والموظفين من العدوى بفيروس كورونا.

وأكد أن شركات الصرافة في تواصل وتعاون مستمر مع المصرف «المركزي»، وقد وجدت بالفعل، تيسيراً وتجاوباً مع فتح بعض الأفرع في دبي وبانتظار فتح المجال لزيادة عدد الأفرع التي يمكن فتحها في مراكز التسوق بالإمارات الأخرى.

ولفت إلى تراجع لافت في حركة التحويلات على مدى الأيام الثلاثة الماضية بالنظر لإغلاق أفرع، وقدر حجم التراجع في حركة التحويلات بحوالي 50%.

من جانبه قال أسامة آل رحمة نائب رئيس مجموعة الصيرفة والرئيس التنفيذي لشركة «الفردان» للصرافة إنه من المهم أن يكون هناك توازن في عدد أفرع الصرافة، وأن يتم فتح الأفرع في مراكز التسوق فخدمات التحويل مهمة وتخدم شريحة واسعة من المجتمع وتلبي متطلباته لذا من المهم أن تعامل كمحال السوبر ماركت والصيدليات داخل مراكز التسوق والتي سمح لها بأن تبقى مفتوحة لتلبية خدمة العملاء.

وأكد أن شركات الصرافة ومن بينها «الفردان»، تحرص تماماً على جميع إجراءات التعقيم والوقاية لحماية العملاء والموظفين من فيروس كورونا، وهذا يزيد من مشكلة الضغوط على الأفرع التي تلتزم بمعايير التباعد الاجتماعي وترك مسافات كافية بين العملاء في طوابير الانتظار.

وقال إنه من المهم فتح أفرع شركات الصرافة في مراكز التسوق في الوقت الراهن مع حلول موعد استلام الرواتب الذي تنشط فيه حركة التحويلات.

وقال إن شركات الصيرفة، استثمرت بسخاء في التحول التكنولوجي، لكن شريحة واسعة من العملاء هم من العمال الذين ربما لا يجيد جزء كبير منهم التعامل مع التكنولوجيا.

ولفت من جهة أخرى إلى تراجع لافت في حجم أعمال شركات الصيرفة في الدولة من عمليات تبديل وشراء العملات في الفترة الأخيرة مع تقلص حركة السفر والسياحة من وإلى الدولة، وقدر حجم التراجع بما يتراوح ما بين 70 إلى 80%.