شكرا لقرائتكم خبر عن استثناء 11 قطاعاً من قرار العمل عن بُعد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أن تنفيذ قرار العمل عن بعد يبدأ اليوم وحتى 9 إبريل المقبل، حيث يتعين على جميع الشركات تنفيذ قرار العمل عن بعد ل 80% على الأقل من إجمالي الموظفين، ويستثنى من ذلك 11 قطاعاً شريطة حصولها على الإجراءات الاحترازية:

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