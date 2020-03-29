«وكلاء تجارة التعاون» يناقشون توفير السلع الغذائية ودعم القطاعات المتضررة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

بحث وكلاء وزارات التجارة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مستجدات أزمة فيروس كورونا على الصعيد العالمي وآثاره على دول المجلس من النواحي الاقتصادية والتجارية وسبل التعاون للتخفيف من تداعيات الوباء على الاقتصاد وقطاع الأعمال في المنطقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقده وكلاء وزارات التجارة بدول المجلس، أمس السبت، افتراضياً (عن بعد) عبر الاتصال المرئي برئاسة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، في إطار رئاسة دولة الإمارات الدورة الحالية لمجلس التعاون.

وتركزت كافة محاور الاجتماع حول سبل التعامل مع أزمة كورونا، حيث ناقش الوكلاء سبل التعاون في مجال توفير السلع والخدمات الأساسية في ظل الظروف الراهنة والتدابير المتخذة لتوفير المواد الطبية والغذائية والوقائية وأطر التعاون لتأمين الواردات.

وأكد المهندس محمد الشحي في كلمته خلال الاجتماع أهمية تكثيف العمل الخليجي المشترك وزيادة مستويات التنسيق لمواجهة الظرف الاستثنائي الناجم عن انتشار وباء كورونا والتخفيف من تداعياته على القطاع الاقتصادي والأنشطة التجارية.

ودعا الشحي أيضاً إلى تطوير قنوات التعاون الخليجي في مجال الاستيراد المتعلق بالسلع الغذائية، عبر وضع آلية عمل مدروسة أو مجموعة متابعة للتنسيق والتشاور في تأمين الواردات لضمان توفير احتياجات دول المجلس.