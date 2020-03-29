رئيس البنك الدولي يدعو لتخفيف ديون الدول الأشد فقراً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي أمس الأول الجمعة، إن الدول الأشد فقراً ستحتاج إلى إعفاء من الدين أو إعادة هيكلة كي تستطيع تمويل معركتها ضد جائحة فيروس «كورونا»، مضيفاً أن البنك سيقترح نهجاً لإسقاط الدين في إبريل/‏‏ نيسان.

وقال مالباس، عبر دائرة تلفزيونية متحدثاً للجنة النقدية والمالية الدولية: «الدول الأشد فقراً ستتلقى أعنف الضربات، وبخاصة تلك التي كانت مثقلة بالديون بالفعل قبل الأزمة.. لكن صيانة القدرة على خدمة الدين تستلزم إعفاء بلدان عديدة من الدين. هذه هي الطريقة الوحيدة لكي يكون بوسعهم تركيز أي موارد جديدة على محاربة الجائحة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية»

من جهة أخرى، أبلغت مديرة صندوق النقد الدولي رويترز، أمس الأول الجمعة، أن على الدول في أنحاء العالم أن تعمد إلى «تعبئة ضخمة» للموارد من أجل احتواء الأضرار غير المسبوقة لجائحة فيروس كورونا والتمهيد لتعاف قوي.

وقالت كريستالينا جورجيفا إن لديها بواعث قلق على نحو خاص حيال الأسواق الناشئة والدول النامية التي شهدت نزوح 83 مليار دولار من رؤوس الأموال، مضيفة أنها بحاجة إلى ما يصل إلى 2.5 تريليون دولار من الموارد المالية للتعافي من التعطيلات المرتبطة بالفيروس.

وقالت إن الأسواق الناشئة ستحتاج على الأرجح إلى موارد بأكثر من 2.5 تريليون دولار، لكن بعضها سيأتي من احتياطياتهم الداخلية، والبعض من أسواق الاقتراض المحلية.(رويترز)