عمار بن حميد يوجه مصرف عجمان بعدم الاستغناء عن أي موظف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365”

بتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان ورئيس مجلس إدارة مصرف عجمان أعلن المصرف أنه لن يتم الاستغناء عن أي من العاملين أو إلغاء وظائف في المصرف لعام 2020 نتيجة لفيروس كوفيد-19 مؤكداً دعمه لموظفيه ومحافظاً على الوظائف.

وقال محمد أميري الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان إنه من أجل تبديد المخاوف حول التأثير الاقتصادي المحتمل واسع النطاق نتيجة لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، نؤكد أننا نضع عملاءنا وموظفينا في مقدمة أولوياتنا ونود أن نكون مثالاً يحتذى وعلى الرغم من التحديات لن يكون هناك أي تخفيض لحجم العمالة في مصرف عجمان نتيجة لفيروس كوفيد -19 ولدينا التزام بأن نتخذ قرارات مسؤولة ونحن ملتزمون بإدارة الآثار الاقتصادية لفيروس كوفيد- 19 بأسلوب واضح ورؤوف نخلق من خلاله قيمة لعملائنا ونتجنب المزيد من الضغط النفسي وبينما لدينا جميعاً مسؤوليات علينا الوفاء بها فإننا نؤمن بأنه من خلال العمل معاً وتحديد أولويات أهدافنا سوف نخرج من محنة الوباء العالمي أكثر قوة من أي وقت مضى وسوف نشهد عودة استقرار أعظم.

وأوضح أميري أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من إيمان مصرف عجمان القوي بمسؤوليته الاجتماعية نحو المجتمع واهتمامه بسعادة عملائه وموظفيه وإيمانه بدوره المتأصل كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني فضلاً عن كونه شريكاً استراتيجياً لحكومة عجمان وحكومة الإمارات لتحقيق الأجندة الوطنية التي تركز على تعزيز وضع الإمارات باعتبارها وجهة مستقرة وجذابة للاستثمار.