نصيحة مجرب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجحوا في تخطي العقبات وتجاوزوا العديد من الأزمات وتمكنوا بمثابرتهم من صياغة قصص نجاح متميزة، إنهم رجال أعمال وتنفيذيون وخبراء اقتصاد استطاعوا بالجهد والعمل وبالفكر والإبداع أن ينقشوا أسماءهم لامعة على لائحة النجاح والتميز، وسنستقي من تجارب هؤلاء الكثير من النصائح والدروس، فنصيحة مجرب ولا شك خير من رأي أي خبير ونستخلص من تجارب هؤلاء الكثير من النصائح، هنا بعضها:



الثقة:



عندما تعرف ما تفعله كونك قائداً، فستبث الثقة بالنفس فيمن حولك بشكل طبيعي. إن الأمر الرائع بالنسبة للقادة الواثقين بأنفسهم هو أن هذه الثقة تنعكس على الموظفين والعملاء والمجتمع الذي يتعاملون معه. وكما أوضحت الخبيرة في مجال الثقة بالنفس، هيذر موناهان في كتابها «صانع الثقة» فإن القيود الوحيدة التي يمكن فرضها عليك هي القيود التي تضعها على نفسك. اختر خياراً واعياً بعدم فرض قيود على نفسك وتحدى الوضع الراهن.



إلهام وتحفيز الآخرين:



يخلق القادة العظماء رؤية للمستقبل تتسم بالحيوية والإقناع والتي تحفز الموظفين على تحقيق أهدافهم الخاصة. الكل يريدون العمل لدى قادة ملهمين يحفزوهم على إنجاز أكثر مما يعتقدون، كما يريدون العمل لصالح شركة تحدث فرقاً في العالم. ولأنك قائد، فأنت قادر على مساعدة الناس في إنجاز أعمال تحدث تأثيراً بالنسبة للعملاء والمجتمعات.