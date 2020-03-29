شكرا لقرائتكم خبر عن انقسام«أوبك بلس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

د. محمد الصياد *



لم يُعمِّر تحالف الدول المنتجة للنفط الأعضاء في منظمة الأقطار المصدرة للبترول «أوبك» (14 دولة هي: الجزائر، أنغولا، الإكوادور، غينيا الاستوائية، الغابون، إيران، العراق، الكويت، ليبيا، نيجيريا، جمهورية الكونغو، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، وفنزويلا)، مع عدد من الدول المنتجة للنفط غير الأعضاء في أوبك (10 دول تتقدمها روسيا ومعها المكسيك وكازاخستان وأذربيجان وغيرها) - لم يعمر طويلاً. وكان هذا التحالف النفطي قد أطلق رسمياً في نوفمبر 2016 حين جرى الاتفاق على خفض مشترك ومنسق لإنتاج النفط بواقع 1.2 مليون برميل يومياً لمدة 6 أشهر، جرى تجديدها أكثر من مرة، آخرها في يوليو من العام الماضي لتكون سارية المفعول حتى نهاية شهر مارس 2020.

وكان هذا التحالف الذي قادته السعودية باسم «أوبك»، وروسيا باسم الدول غير الأعضاء في أوبك، قد حقق نجاحاً باهراً تمثل في انتشال برميل النفط من القاع الذي تردى إليه منذ منتصف عام 2014، ورفع سعره في أسواق البترول الدولية من 27 دولاراً للبرميل في عام 2016 إلى حوالي 75 دولاراً في عام 2018، نتيجة للخفض المنسق للإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل - قبل أن يقرر هذا التحالف بالإجماع في فيينا في 22 يونيه 2018، زيادة الإنتاج من جديد بواقع مليون برميل تجاوباً مع وضع السوق الضاغط على جانب العرض، نتيجة لغياب حوالي ثلثي إنتاج فنزويلا وليبيا عن السوق بسبب الاضطرابات التي شهدها البلدان آنذاك.

ومن المعروف أن بيضة القبان في اتفاقات الخفض والزيادة، هما بيد المملكة العربية السعودية، أكبر منتج للنفط داخل «أوبك»، وروسيا أكبر منتج خارج أوبك. حيث ينتظر الإعلاميون تصريحات وزيريهما النفطيين، لمعرفة اتجاهات بوصلة السياسة النفطية الجارية للتحالف النفطي الذي بات يتحكم في إمدادات وأسعار النفط في أسواق البترول الدولية. علماً بأن أوبك تضطلع بحوالي 35% من إمدادات النفط العالمية، و 82% من الاحتياطيات المؤكدة، فيما تستحوذ الدول العشر الأخرى غير الأعضاء في أوبك على 20% من إمدادات النفط، وعلى 8% من الاحتياطيات المؤكدة. ومع دخول الطرفين في هذه الشراكة، فقد ارتفعت نسبة استحواذ «أوبك بلس» في السوق إلى 55% و90% على التوالي. وقد منح هذا الائتلاف (أوبك بلس) مستوى من التأثير في الاقتصاد العالمي لم يسبق له مثيل من قبل.

إنما السؤال، ما الذي حدا بروسيا لكي «تغامر» بإفشال هذا التحالف (في اجتماع فيينا الأخير الجمعة 6 مارس 2020، برفضها مقترح زيادة مستوى خفض الإنتاج لدعم سعر البرميل في وجه انحدار الطلب أمام عاصفة كورونا) الذي حقق لها، ولجميع أعضائه، على مدى ثلاث سنوات نجاحات مبهرة لم تتمكن من تحقيقها الجهود المنفردة لكل من أوبك وتجمّع غير أوبك العشرة، وذلك بتصفية الفائض في السوق، ورفع سعر البرميل إلى مستوى يفوق الأسعار المقومة بها ميزانيات معظم الدول المشاركة فيه؟

بعض المعلومات يشير إلى أن إيغور سيتشين (Igor Ivanovich Sechin) رئيس شركة «روسنفت» (Rosneft) الروسية، وهي إحدى أكبر شركات النفط في العالم، هو الذي يقف وراء لوبي شركات النفط الروسية الذي أقنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخيار التخلي عن نظام حصص الإنتاج الذي يعمل به تحالف «أوبك بلس» طيلة السنوات الثلاث الماضية. ولم يكن لوزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يد في هذا القرار، فهو ظل ملتزماً بالشراكة الروسية السعودية في التدخل المناسب، إنتاجياً (خفضاً أو رفعاً للإنتاج حسبما تقتضي حاجة السوق وبما يستجيب لهامش السعر المستهدَف). والواقع أن شركات النفط الروسية ظلت تتململ طيلة الأعوام الثلاثة التي التزمت فيها روسيا بالمشاركة في حصص الخفض بواقع 300 ألف برميل يومياً. وكانت تلح على المستوى السياسي للتخلي عن التزام الخفض لأنه يعود بالفائدة على شركات إنتاج النفط الصخري الأمريكية التي تستغل «فجوة» المعروض هذه وتستحوذ على حصة أكبر من السوق ليست من نصيبها. وقد يكون إيغور سيتشين، وهو من أكثر الشخصيات نفوذاً في روسيا (تسهم شركته بحوالي 30% من إيرادات الموازنة الروسية العامة)، والقريب جداً من الدائرة الضيقة لصناعة القرار في موسكو، أراد بهذا الموقف الانتقام من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في أواخر شهر فبراير الماضي على شركة «روسنفت» النفطية للتجارة، وهي شركة روسية فرعية لشركة «روسنفت» تعمل في التجارة النفطية، مسجلة في سويسرا، في محاولة لمنعها من العمل في قطاع النفط الفنزويلي. حيث ستعمد روسيا، من خلال استغلال فترة «إصابة الاقتصاد العالمي بعدوى كورونا»، للانخراط في عملية إغراق مقصودة لأسواق النفط من أجل إخراج الشركات الأمريكية المنتجة للنفط الصخري (تنتج حوالي 5 ملايين برميل يومياً) من مسرح عمليات مشاريع الإنتاج المجدية مالياً. وقد يكون المستوى السياسي في موسكو قبل باقتراح سيتشين، مطمئناً إلى أن الموازنة الروسية مقومة على أساس أقل سعر بين المنتجين وهو 42 دولاراً للبرميل.

وبحسب وزير المالية الروسي أنتون سيلوانوف، فإنه حتى إذا وصل سعر البرميل إلى 30 دولاراً، فإن احتياطيات بلاده النقدية (580 مليار دولار)، ستغطي الفاقد في الميزانية لمدة أربع سنوات. ويراهن لوبي شركات النفط الروسية على أن شركات إنتاج النفط الصخري الأمريكية، لن تصمد عند حد سعري مقداره 50 دولاراً للبرميل (صرح كيريل كونونوف المحلل الاقتصادي والمالي في «غازبروم بنك» لصحيفة «ازفيستيا الروسية»، بأن إنتاج ما يقرب من نصف احتياطي النفط الصخري في الولايات المتحدة سيكون إما غير مربح أو متوازن، عند سعر 50 دولاراً للبرميل). بل إن ألكسندر فرولوف، نائب المدير العام للمعهد الوطني للطاقة، أكد لنفس الصحيفة بأن الموجة المتزايدة من حالات إفلاس شركات النفط والغاز الأمريكية، هي إشارة إيجابية.

* كاتب بحريني