أبوظبي الـ 35 عالمياً في مؤشر المدن الأكثر سعادة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

احتلت إمارة أبوظبي المركز الأول عربياً في مؤشر السعادة والراحة وذلك ضمن تقرير السعادة العالمي 2020 الذي يصدر سنوياً عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة بالتعاون مع استطلاع جالوب العالمي.

وحلت أبوظبي في المرتبة ال 35 عالمياً في مستوى السعادة، متقدمة على عدد كبير من المدن حول العالم، حيث شمل مؤشر المدن 186 مدينة، في حين حافظت دولة الإمارات على تقدمها عالمياً، متفوقة على عدد من الدول والاقتصادات المتقدمة حول العالم، محتلة المركز 21 عالمياً في التقرير الذي يدرس سعادة الأفراد في 156 دولة حول العالم.

ثقة المجتمع

قال محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: تأتي نتائج التقرير لتؤكد مكانة إمارة أبوظبي عالمياً وثقة المجتمع المحلي فيها، وذلك انطلاقاً من المساعي والجهود الحثيثة التي تقوم بها قيادة وحكومة الإمارة الرشيدة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة في سبيل تعزيز سعادة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة لزيادة رفاهية الأفراد وضمان حصولهم على مستوى حياة كريمة ومترفة تعزز ثقتهم بالإمارة وتعزز مكانتها ضمن الوجهات العالمية الأفضل للعيش والعمل والترفيه.

وأكد أهمية هذا التصنيف الذي يشكل دلالة إضافية وشهادة عالمية على تقدم أبوظبي على المستويين الإقليمي والعالمي وقدرتها على لعب دور بارز في رفع مستوى السعادة والرفاهية في المجتمع.

رؤية القيادة

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قال راشد عبد الكريم البلوشي وكيل الدائرة إن تقدم إمارة أبوظبي في المركز الأول عربياً ودولة الإمارات في المركز ال 21 عالمياً، ما هو إلا دليل على أهمية توجهات دولة الإمارات المستمدة من رؤية قيادتها الحكيمة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في تعزيز السعادة في المجتمع، واعتبار سعادة الأفراد ضمن أهم الأولويات من خلال الحرص الدائم على تأمين كافة مستلزمات الحياة الكريمة والمرفهة.

وأضاف: يوفر التقرير السنوي أداة إضافية للحكومات والشركات والمجتمعات المدنية تستقي منها المعلومات المطلوبة لمساعدة بلدانها على تعزيز مستوى سعادة الأفراد فيها والبحث في إيجاد طرق جديدة ومبتكرة لتحقيق رفاهية الأفراد والمجتمع، مؤكداً حرص دائرة التنمية الاقتصادية على الاستفادة من نتائج التقرير في سبيل المساهمة في تعزيز تنافسية الإمارة.

مؤشر سعادة الأفراد

وتميز التقرير لهذا العام بإضافة مؤشر سعادة الأفراد في المدن للمرة الأولى، الذي لم يظهر تبايناً كبيراً وملحوظاً بين سعادة الأفراد في المدن مقارنة مع دولها، وبحسب المؤشر، فقد تبين ارتفاع نسبة سعادة الأفراد في المدن عن قاطني القرى والمناطق النائية خاصة في الدول ذات الدخل المنخفض، بينما أظهر التقرير نتائج معاكسة ضمن الدول التي يتميز أفرادها بدخل مرتفع.

واعتمد التقرير على سلسلة من المؤشرات، حيث شمل تصنيف الدول على ستة متغيرات أساسية، شملت الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد، ومستوى الدعم الاجتماعي، ومتوسط العمر الصحي المتوقع، والحرية في اتخاذ خيارات الحياة، والسخاء (يقاس معدّل التبرعات التي تم تقديمها مؤخراً)، إضافة إلى الثقة.

ويسلط تقرير السعادة العالمي الضوء على تقارير الأفراد الخاصة بجودة حياتهم، والتي تم قياسها على رقم 10، على أن يمثل رقم 10 أفضل حياة، بينما يمثل الرقم 0 أسوأ حياة وقد تم احتساب متوسط هذه التقارير للسنوات من 2014 إلى 2016، الأمر الذي يوفر عينة نموذجية وطنية من 3000 شخص خلال دورة الاعوام الثلاثة، على أن تصنّف البيانات وفق 155 دولة يشملها التقرير.



6 متغيرات للتصنيف:



** الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد

** مستوى الدعم الاجتماعي

** متوسط العمر الصحي المتوقع

** الحرية في اتخاذ خيارات الحياة

** السخاء (يقاس معدّل التبرعات)

** الثقة