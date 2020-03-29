«اتصالات» ترفع عدد المشاركين في الاجتماعات الافتراضية

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أعلنت «اتصالات» أمس السبت، عن ترقية ميزات منصة CloudTalk Meeting المتاحة بالمجان حالياً ليصبح بالإمكان عقد الاجتماعات الافتراضية لغاية 50 مستخدماً في الاجتماع الواحد، بالإضافة إلى توفير خاصية منسّق الاجتماع. ويأتي هذا التحديث استجابةً للإقبال المتزايد على استخدام هذه المنصة والانتشار الواسع لتطبيقات الاجتماعات الافتراضية والعمل عن بُعد.

وقد قامت «اتصالات» مؤخراً بتوفير الدخول المجاني لمدة ثلاثة أشهر لمنصة الاجتماعات الافتراضية الموحّدة CloudTalk Meeting، وعلى الفور لاقت هذه الخطوة رواجاً واسعاً لدى قطاع الأعمال والجهات الحكومية التي بادرت باستخدام المنصة والاستفادة من خدماتها المميزة في تفعيل منظومة العمل عن بُعد.

وقال سلفادور أنجلادا، رئيس قطاع الأعمال في مجموعة «اتصالات»: تلتزم «اتصالات» بدعم قطاع الأعمال في الدولة خلال هذه الظروف غير المسبوقة عبر توفير الحلول والخدمات التي تضمن استمرارية الأعمال وعدم تأثرها. وتساهم منصة CloudTalk Meeting في سهولة تطبيق آلية العمل عن بُعد للشركات والمؤسسات، ومواصلة تعاملاتها، وعقد الاجتماعات المرئية وغير المرئية بكل يُسر وسهولة.