148 دولة و3 آلاف ابتكار في تحدي «المبتكرين الصناعيين»

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أعلنت أمس مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي عن استقطابها أكثر من 3400 ابتكار للمشاركة في الدورة الثانية لتحدي محمد بن راشد العالمي للمبتكرين الصناعيين، بزيادة تفوق 200% مقارنة بعدد الابتكارات التي استقطبتها الدورة الأولى للمبادرة العام الماضي.

وتم إطلاق الدورة الثانية لتحدي محمد بن راشد العالمي للمبتكرين الصناعيين على هامش المؤتمر الوزاري الثامن للدول الأقل نمواً، والذي استضافته العاصمة الإماراتية أبوظبي في نوفمبر من العام الماضي. وخلال فترة التقديم، استقبلت الدورة الثانية للتحدي العالمي للمبتكرين الصناعيين حلولاً مبتكرة من 148 دولة، وبلغت نسبة الابتكارات المشاركة من 33 دولة من الدول الأقل نمواً حوالي 18%، والتي تضمنت ابتكارات من كل من أوغندا وزامبيا وتنزانيا وإثيوبيا ورواندا وبنجلاديش.

استقطب التحدي العالمي للمبتكرين الصناعيين اهتماماً عالمياً متزايداً منذ إطلاق الدورة الأولى في عام 2018، حيث زاد العدد الكلي للمبتكرين المسجلين على موقع المبادرة الإلكتروني في دورتها الثانية على 28000 مبتكر، بزيادة فاقت نسبتها 1000٪ مقارنة بالدورة السابقة. وفي دورتها الثانية، جددت مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي تعاونها مع مبادرة الحل (SOLVE) التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، المبادرة الرائدة عالمياً في دعم الابتكارات المستدامة ووضع الحلول للتحديات العالمية، وذلك في إطار تقييم المشاركات وتحديد الابتكارات المنافسة في القائمة النهائية. وباشر برنامج التحدي العالمي للمبتكرين الصناعيين في اختيار أعضاء لجنة التحكيم، والتي تضم 47 خبيراً عالمياً في الابتكار من كل من المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة، وكبرى الشركات الصناعية والرقمية والمنظمات غير الربحية والمؤسسات الأكاديمية.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع: يسرنا استقبال هذا العدد الكبير من طلبات التسجيل والحلول التي تم تقديمها تجاوباً مع النداء الذي أطلقته مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي. ولا شك في أن مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي من المبادرات الفريدة والنادرة التي استطاعت إحداث أثر إيجابي كبير في عالمنا اليوم. وتظهر نتائج الدورة الثانية من تحدي محمد بن راشد العالمي للمبتكرين الصناعيين مدى تكاتف الإنسانية لمواجهة التحديات العالمية.

وأضاف العلماء: تعكس مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تهدف إلى الجمع بين الابتكار والمنفعة العامة في جميع أنحاء العالم بهدف الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق الازدهار العالمي.

وأطلقت المبادرة في دورتها الثانية أربعة تحديات يركز كل منها على قضية عالمية جوهرية. وتتضمن تحديات الدورة الثانية موضوعات: تغيّر المناخ، والغذاء الصحي والمستدام للجميع، وتوظيف الابتكار من أجل تمكين الدول النامية وكافة شرائح المجتمع من المشاركة في التجارة العالمية، وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتعزيز السلام والعدالة، حيث وجهت الدعوة للمبتكرين الصناعيين والشركات الناشئة من مختلف أنحاء العالم لتصميم حلول مبتكرة منخفضة التكلفة وقابلة للتطوير وقادرة على إحداث تغيير اجتماعي واقتصادي يؤدي إلى تحسين حياة البشر.

وتوزعت الابتكارات والحلول المشاركة في التحديات الأربعة للمبادرة بواقع 1387 ابتكاراً في تحدي الغذاء الصحي والمستدام للجميع، و1123 ابتكاراً في تحدي تغير المناخ، و657 ابتكاراً في تحدي توظيف الابتكار من أجل تمكين الدول النامية وكافة شرائح المجتمع من المشاركة في التجارة العالمية، و311 ابتكاراً في تحدي توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتعزيز السلام والعدالة. وسيقوم فريق مبادرة الحل (SOLVE) بتدقيق جميع الابتكارات المقدمة لاختيار أفضل 100 ابتكار لعرضها على لجنة التحكيم التي ستقوم بعدها بمراجعة الحلول والابتكارات لاختيار 12 ابتكاراً ضمن قائمة المرشحين النهائيين، بواقع ثلاثة ابتكارات لكل تحدٍ، حيث ستعمل اللجنة على اختيار أفضل الابتكارات المشاركة والتي تتمتع بالقدرة على تحقيق أكبر تأثير اجتماعي واقتصادي وتسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.