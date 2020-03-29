غرفة الشارقة تعتمد تصديق كافة المعاملات إلكترونياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عن اعتماد تصديق المعاملات إلكترونياً بدلاً من الحضور شخصياً إلى مراكز إسعاد المتعاملين في مقرها الرئيسي والفروع التابعة لها، ويأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اعتمدتها غرفة الشارقة لمواجهة تداعيات تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على قطاع الأعمال، والتسهيل على عملاء الغرفة، وضمان أمنهم وسلامتهم والحفاظ على استمرارية الأعمال.

وتتيح الغرفة هذه الخدمة عبر منصاتها الذكية في الموقع الإلكتروني وتطبيقها الذكي، حيث تشمل المعاملات التي يتم تصديقها إلكترونياً صحة التصديق على التوقيع، والكفالة الشخصية، وإذن القاصر، واستخراج صورة طبق الأصل، وموافقة ولي الأمر، والمعاملات الخارجية، إلى جانب إمكانية الدفع الإلكتروني من خلال البطاقة الائتمانية أو الدفع المسبق من حساب الشركة المسجلة.

تعزيز تنافسية بيئة الأعمال

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وأكد محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، التزام الغرفة بدورها تجاه القطاع الخاص من خلال إيجاد الحلول لمواجهة تحديات فيروس كورونا وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الإمارة، فضلاً عن تطبيق أعلى درجات السلامة للحفاظ على صحة أفراد المجتمع مع ضمان استمرارية العمل وكفاءته، عن طريق توفير منظومة من الخدمات الإلكترونية الذكية تغطي كافة احتياجات ومتطلبات مجتمع الأعمال، والتي تمكن المستثمرين من إنجاز جميع معاملاتهم عن بُعد بيسر وسهولة وفقاً لأرقى المعايير العالمية.

ولفت العوضي إلى أن الغرفة اتخذت جملة من الإجراءات والتدابير الوقائية، من أهمها تطبيق نظام العمل عن بعد الجزئي، فضلاً عن تسهيل وتبسيط خدماتها الإلكترونية المغطاة بنسبة 100% والتي تشتمل على إتمام معاملات شهادات المنشأ والتصديقات والعضويات، إضافة إلى عدد من الخدمات الإلكترونية الأخرى، وذلك في إطار استراتيجية الغرفة التي تنتهجها في خدمة مجتمع الأعمال، والتي تقوم على ركيزة أساسية هي الاستفادة من التقنيات الحديثة والمبتكرة في عملية التطوير، ما يسهم في دعم بيئة الأعمال وترسيخ مكانة الشارقة كوجهة أولى لجذب الاستثمارات وتعزيز الحركة الاقتصادية بالإمارة، وسعياً من الغرفة إلى الارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة لشركائها من القطاعين العام والخاص.

خدمات مجانية

وكانت الغرفة قد أعلنت مؤخراً عن إتاحة خدمة «اتصل نصل» مجاناً دون تحمل أي رسوم لقاء تنفيذ الخدمة، بهدف المساهمة في تخفيف التكاليف على الشركات ومواصلة تقديم الخدمات بفعالية عالية وكفاءة، حيث تعد هذه الخدمة الأولى من نوعها في الشارقة، وتهدف إلى التسهيل على مجتمع المتعاملين والمستثمرين وأصحاب المنشآت الاقتصادية في الإمارة، من خلال إتاحة الفرصة أمامهم وعبر اتصال واحد لإنهاء إجراءات معاملاتهم وذلك في أماكن تواجدهم عن طريق مركبة تتضمن أعلى مستويات الخدمة للأعضاء مثل شاشات العرض ومقاعد مريحة لاستقبال المتعاملين وخدمات الإنترنت وتصوير ضوئي وطابعة وشاحن للهواتف الذكية والحواسب.