جمارك منفذ خطم ملاحة الحدودي يناقش إجراءات تدفق السلع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

عقد مركز جمارك منفذ خطم ملاحة الحدودي اجتماعاً استثنائياً من خلال خاصية (الاجتماع عن بعد) وذلك برئاسة محمد الرئيسي مدير مركز جمارك منفذ خطم ملاحة الحدودي وبمشاركة رؤساء الأقسام في المركز وذلك لاستعراض آخر المستجدات الخاصة بالعمل في المنفذ الجمركي الذي يواصل أعماله اليومية متخذاً كافة الإجراءات اللازمة لتيسير تدفق السلع والخدمات وفق أعلى المعايير الوقائية وإجراءات السلامة.

وبحث الاجتماع الخطوات التي اتخذتها إدارة المركز بشأن نظام العمل عن بعد والتدابير الاحترازية التي يتم تطبيقها لمكافحة انتشار فيروس كورونا إلى جانب بحث توسيع مجال الخدمات الإلكترونية المتاحة ورصد مدى تجاوب متعاملي المركز معها.

وجاء الاجتماع عن بعد، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والتزاماً بالحد من التجمعات وعملاً بالتوجيهات الحكومية بشأن نظام العمل عن بعد لتحقيق أقصى درجات الصحة والسلامة وبما يجعل المركز أنموذجاً في استمرارية الأعمال بالاعتماد على الوسائل الرقمية المتطورة.