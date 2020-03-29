«بيركشاير هاثاواي» تستطيع شراء «بوينج» أو «ستاربكس» أو «ماكدونالدز»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تُفاخر مجموعة المستثمر الشهير وارن بافيت (بيركشاير هاثاوي) بامتلاكها 125 مليار دولار نقداً، واستثمارات قصيرة الأجل في سندات الخزانة الأمريكية في نهاية ديسمبر/كانون الأول، متجاوزة بهذا «النقد» القيمة السوقية لأكثر من 450 شركة في مؤشر «إس أند بي 500»، وأكثر من 80 شركة في «ناسداك 100»، و11 شركة في مؤشر «داو 30».

وبافتراض أن هذا الرقم لن يتغير، وبالنظر إلى الحدود القصوى للسوق مع تجاهل ما إذا كان الشراء ممكناً أو حتى قانونياً، تستطيع شركة «بيركشاير» أن تشتري مجموعة ماكدونالدز أو بوينج أو تيسلا أو ستاربكس، حيث إن القيمة السوقية لأي منها لا تساوي حالياً حجم النقد الموجود لدى بيركشاير.

(وكالات)