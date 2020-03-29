«ستاندرد آند بورز» تثبت التقييم الائتماني المرتفع لأبوظبي عند «+AA/A-1»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

ثبتت وكالة التقييم الائتماني العالمية «ستاندرد آند بورز» التقييم الائتماني الممنوح للعاصمة أبوظبي عند مستوى مرتفع +AA/A-1 على المديين القصير والطويل، وقالت الوكالة إن صافي أصول الإمارة يفوق 250% من إجمالي الناتج المحلي لها، ما يسهم إلى جانب السياسات الوقائية الفعالة التي تعتمدها الدولة في صيانة النمو من التراجع الحاد في أسعار النفط العالمية والصدمات الخارجية.

ورجحت الوكالة أن تسهم السيولة المالية العالية في صيانة اقتصاد الإمارة من التبعات الاقتصادية المتنامية لانتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي وعلى المنطقة.

وحافظت الوكالة على نظرة مستقرة لاقتصاد الإمارة، كما ثبتت تقييم إصدارات الواحة لصناعات الطيران من الدين عند AA.

قالت الوكالة في بيان أمس: إن تثبيت التقييم الائتماني للإمارة يعكس ثقتها بقدرة أبوظبي على صيانة وضع مالي قوي على مدى العامين المقبلين رغم تواصل الضغوط المتنامية من تراجع أسعار النفط وتراجع مستويات الطلب العالمي، إضافة إلى تأثيرات انتشار فيروس كورونا على حركة التجارة العالمية وعلى النمو الاقتصادي العالمي. وتتوقع الوكالة أن يسجل اقتصاد أبوظبي هذا العام نمواً حقيقياً يصل معدله إلى 2.5% مقابل 2% في العام الماضي، ورجحت أن يحافظ على مستويات نمو مستقرة عند 2% في الأعوام الثلاثة المقبلة.

كما رجحت أن تحافظ على فائض في ميزانها التجاري يزيد على 10.6% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام، ليواصل الارتفاع وصولا إلى 15.7% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2023.

وأضافت إنه وفي ضوء السيناريو الأكثر إيجابية يمكن أن تقوم الوكالة برفع التقييم الممنوح للإمارة بصورة أكبر مع زيادة الشفافية فيما يخص البيانات المتعلقة مثلاً بالأصول المالية والبيانات الخارجية، إضافة إلى التحسن في مسار الإصلاح المؤسساتي، ولفتت إلى أن هذه التطورات يمكن أن تصب في صالح الإمارة التي يؤهلها وضعها المالي لتصنيف ائتماني أعلى.

ولفتت إلى عناصر أخرى يمكن أن تسهم في تعزيز التقييم الائتماني المرتفع حالياً للإمارة بصورة أكبر في المستقبل من بينها تعزيز قدراتها على إدارة سياساتها النقدية بصورة أكثر فعالية من خلال تدابير عدة منها على سبيل المثال تطوير أسواق رساميل محلية.

خفض توقعات أسعار النفط وكانت الوكالة خفضت على ضوء المستجدات الأخيرة على الساحة العالمية توقعاتها لأسعار النفط العالمية من مستوى متوقع 60 دولاراً للبرميل في 2020 و55 دولاراً في 2021، إلى 30 دولاراً لخام برنت في العام الجاري، وحوالي 50 دولاراً للبرميل في 2021. وقامت الوكالة بهذه الخطوة بعد إخفاق دول مجموعة «أوبك بلس» في التوصل لاتفاق حول إمدادات النفط في اجتماعها الأخير، ما أشعل حربا بين الدول الأعضاء وأدى إلى تراجع أسعار النفط بسرعة وحدة مع إعلان عدة دول اعتزامها رفع إنتاجها من النفط اعتباراً من أول إبريل وفي ظل التراجع الحاد في أسعار النفط العالمية نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتتوقع الوكالة أن تحافظ الإمارة على ناتج محلي اسمي يصل إلى 732 مليار درهم هذا العام، وترجح أن يرتفع إلى 843 مليار درهم في العام المقبل مع تعافي الاقتصاد المحلي والعالمي من تبعات أزمة كورونا وتأثيرات التراجع في أسعار النفط العالمية.

جهود حكومية ولفتت الوكالة إلى عنصر مهم آخر أسهم في تعزيز الوضع الائتماني للعاصمة ويتمثل في جهود الحكومة الفعالة على مدى السنوات الماضية لإصلاح النظام المالي منذ عام 2015، والتي أسهمت في استقرار الموازنة الاتحادية لعامي 2018 و2019. وتوقعت الوكالة ارتفاع عجز موازنة أبوظبي للعام الجاري على 7.5% من إجمالي الناتج المحلي، ليتحسن بقوة إلى ما لا يزيد على 0.3% من الناتج المحلي في العام المقبل بفضل المصدات المالية القوية للإمارة ونجاحها في تنويع قاعدة النمو الاقتصادي، وقالت إن رفع إنتاج النفط هذا العام والتوزيعات من الشركات الحكومية سوف يعوض التراجع في أسعار النفط.

ورجحت الوكالة أن ترفع الحكومة مستوى الإنفاق الرأسمالي في العام الجاري لحفز النمو الاقتصادي في مواجهة تبعات الفيروس، وقالت الوكالة إنها تتوقع أن يتم تقنين الإنفاق في المقابل على الأمور التي لا تسهم بشكل مباشر في الاقتصاد المحلي. ولفتت الوكالة إلى أن تقديراتها الأساسية لعائدات أصول جهاز أبوظبي للاستثمار تعني أن الإمارة في واقع الأمر ستسجل فائضاً حقيقياً في الموازنة لا عجز في العام الجاري، وإن كانت النسبة خاضعة للمتغيرات العالمية في الوقت الراهن.

وقالت الوكالة إن إجمالي التزامات الديون على حكومة أبوظبي لم يتجاوز 17% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة بحسب آخر بيانات في نهاية يونيو من العام الماضي.

واستبعدت أن تبادر شركات حكومية، باستثناء أدنوك، إلى رفع مستويات الدين عن أحجامه الحالية في المستقبل القريب. وقالت إن أبوظبي القابضة التي تم تأسيسها مؤخراً سوف تكون خط الدفاع الأول لمواجهة أي متطلبات مالية في المرحلة المقبلة لشركاتها، وإن استبعدت الوكالة أن تبرز مثل هذه المتطلبات نتيجة للوضع الراهن. ولفتت الوكالة إلى استقرار الوضع الائتماني على مستوى الدولة ككل مع تقديرات بأن إجمالي الدين على حكومات دبي والشارقة ورأس الخيمة مجتمعة لا يزيد على 33% من إجمالي الناتج المحلي لأبوظبي في 2019.