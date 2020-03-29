شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الزراعي فـي الإمـارات..تحديات ومتطلبات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

سلطان الجابري *

يواصل قطاع الإنتاج الغذائي في إمارة أبوظبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية بشكل عام تسجيل نمو متواصل وملحوظ خلال السنوات الماضية، ويعود ذلك إلى انتعاش الأسواق المحلية وأسواق التصدير المتنامية. وتمكنت أبوظبي عبر رؤية استراتيجية حكيمة من تحقيق قدرة عالية في إنتاج السلع التنافسية ذات القيمة المضافة، وقد ساعد على ذلك توفر شبكات لوجستية قوية في الامارة الى جانب ما تتمتع به من موقع جغرافي متميز، ما مكنها من أن تكون أحد مراكز إنتاج وتصنيع الأغذية على الصعيد الإقليمي.

وفق الإحصائيات يشكل قطاع الصناعات الغذائية ثاني أكبر القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث يساهم قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة تفوق 70% من الاقتصاد المحلي من تجارة الجملة والتجزئة.

ويحظى قطاع صناعة الأغذية والمشروبات في الدولة باهتمام واسع، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من التنمية المستدامة؛ ومن المتوقع أن يرتفع عدد سكان دولة الإمارات إلى 11.5 مليون نسمة بحلول عام 2025، حيث يرجح أن ينمو الاستهلاك الغذائي بنسبة 12% سنوياً.

ولا بد هنا من استعراض أهم التحديات التي تواجه قطاع صناعة الاغذية في دولة الامارات وهي عزوف العنصر البشري والكفاءات المتميزة المواطنة عن العمل في هذا القطاع، إلى جانب الارتفاع المتزايد في التكلفة التشغيلية من كهرباء وطاقة وغيرهما، بخلاف الهدر في الطعام، حيث تبلغ قيمة الطعام المهدور سنوياً في الامارات 14 مليار درهم.

ومن أجل الارتفاع بقطاع الأغذية والمشروبات، يجب اتخاذ استراتيجيات فاعلة في عدة اتجاهات، منها التركيز على الاستثمار في قطاع التكنولوجيا المتقدمة في مجال الأغذية حيث يسهم ذلك في تطوير العملية الانتاجية والارتقاء بها.

كما يجب العمل على مراجعة القوانين التنظيمية لعمل المزارع والمنشآت الغذائية لتعزيز وتمكين الشركات المحلية من المنافسة عبر منتجاتها التي تتمتع بأعلى معايير الجودة، وكذلك التركيز على التطوير والبحوث من خلال توجيه المراكز البحثية والجامعات لتفعيل دور البحث العلمي في مجال الزراعة.

إن عقد تحالفات وشراكات استراتيجية مع الشركات العالمية المتخصصة في قطاع الأغذية هام للغاية للاستفادة من خبراتها ونقل التكنولوجيا المتطورة لديها واستخدامها في الدولة.

ولا بد في هذا الشأن من تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمعالجة القضايا المتعلقة بالأمن الغذائي، وتطوير الانتاج الزراعي وتفعيل دور الشراكات بين الحكومات والمنظمات.

كما من الضروري التأكيد على أهمية تفعيل دور الابتكار في الارتقاء بالإنتاج الزراعي، خاصة أن هذا القطاع يشهد كل يوم مزيداً من الابتكارات الجديدة التي تخدم القطاع الزراعي والغذائي.

وفي الختام لا بد من توجيه الاستثمارات الحكومية نحو المنتجات الوطنية وإعطاء الأولوية للمنتج الوطني في المشاريع الحكومية الاتحادية والمحلية ما يكون محل تقدير من قبل الشركات الوطنية، ويساعدها في مسيرتها ويدفعها لتعزيز الثقة بنفسها للتوسع على الصعيدين الإقليمي والعالمي، بشكل يجعل العلامات الغذائية في الدولة تتمتع بسمعة عالمية طيبة في ظل اهتمامنا بجودة منتجاتنا.

* خبير في قطاع الزراعة والغذاء في الإمارات