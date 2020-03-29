جدوى التيسير الكمي على المحك

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برايان تشاباتا *

قال نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس في مقابلة مع «سي إن بي سي»، إن هناك كمية لا حصر لها من النقود لدى الاحتياطي الفيدرالي، و سنفعل كل ما يلزم لضمان وجود أموال كافية في النظام المصرفي.

وبعد التصريح بأقل من 12 ساعة، دعم البنك المركزي هذه الكلمات بأكثر إجراءاته جرأة حتى الآن، في إطار سعيه لمواجهة أزمة الائتمان التي يسببها الفيروس كوفيد-19. كما أعلن المجلس عن عملية شراء مفتوحة لسندات الخزانة الأمريكية والأوراق المالية المدعومة بالقروض العقارية.

لكن هذا ليس كل شيء. فقد كشف الاحتياطي الفيدرالي عن تفاصيل حول العديد من البرامج الأخرى، والتي ستوفر ما يصل إلى 300 مليار دولار من التمويل الجديد، بما في ذلك تسهيل ائتماني للشركات في السوق الثانوية، والذي يسمح للبنك المركزي بالوصول غير المسبوق إلى أسواق الائتمان الأمريكية. وسوف تستثمر وزارة الخزانة 10 مليارات دولار في الأوعية ذات الأغراض الخاصة، والتي يمكنها بعد ذلك شراء سندات الشركات الحاصلة على تصنيف BBB فأعلى لفترة لا تزيد على خمس سنوات. والجدير بالذكر أنه يمكن أيضاً شراء أموال متداولة في البورصة مدرجة في الولايات المتحدة والتي تعني انكشافاً واسعاً على السوق بالنسبة لسندات الشركات الأمريكية المصنفة استثمارياً.

وأعلن الاحتياطي الفيدرالي عن عدة تدابير أخرى، ولكن من المرجح أن تكون الخطوات المتعلقة بمعالجة الفوضى في سندات الخزانة وسندات الشركات هي الأكثر أهمية في المرحلة الراهنة. ذلك أن إلقاء نظرة على أسواق الديون منذ انهيار «ليمان براذرز» يُظهر أن التزامات الشركات الحكومية والشركات خارج القطاعات غير المالية قد تضخم في العقد الماضي، ما يجعلها مسؤولة عن إجهاد النظام المالي هذه المرة.

ونظراً لأن الأزمات المالية تتكرر كلاً أو جزءاً لأننا ننسى ذكرياتها، فقد تم تأجيجها من خلال طفرة ائتمانية، حيث ازدادت أعباء ديون العديد من العائلات والمؤسسات المالية بشكل خطير، مع الاستمرار في تمويل نفسها بالكامل تقريباً بالديون. وازداد الخطر لأن الكثير من المخاطر انتقلت إلى مؤسسات الظل المالية التي تعمل خارج قيود وقواعد حماية النظام المصرفي التقليدي.

لقد أدى الذعر المالي إلى شل الائتمان وتدمير الثقة في الاقتصاد الأوسع، ونتج عن ذلك فقدان الوظائف وراكمت عقود الرهن العقاري مزيداً من الذعر في النظام المالي.

ولأول مرة يتم تصنيف «العائلات» و«المؤسسات المالية» في خانة الحصول على مزيد من النفوذ المالي منذ عام 2008. ولكن الأسر والبنوك لم تزد ديونها كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في العقد الماضي. سواء كان ذلك بسبب تشديد القيود أو لمجرد أن ديونهم التي خسروها زادت درجة الحذر لديهم.

لا ينطبق الشيء نفسه على الشركات غير المالية. فبتشجيع من أسعار الفائدة المنخفضة، زادت الشركات الأمريكية اقتراضها، مع السماح للشركات في كثير من الحالات عن طيب خاطر، بتراجع تصنيفاتها الائتمانية واستخدام عائدات الديون لإعادة شراء الأسهم. فقد نمت القيمة السوقية لمؤشر سندات «بلومبيرج-باركليز» الاستثمارية للشركات، وهو مقياس لحجم السوق الكلي، من حوالي 1.8 تريليون دولار في أكتوبر 2008 إلى أكثر من 6 تريليونات دولار حالياً. ويقدر معهد التمويل الدولي أن ديون الشركات العالمية غير المالية زادت بنحو 27 تريليون دولار منذ أزمة عام 2008

لا يزال هناك وقت كاف أمام رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ووزير الخزانة ستيفن منوشين وغيرهم، للتفكير في قيادة المؤسسات الأمريكية الحاسمة خلال هذه الفترة. ومن المحتمل أن يلاحظوا أن بعض الشركات أصبحت مفرطة في الخطورة ولا يمكنها تحمل الصدمة الاقتصادية الناتجة عن تفشي الفيروس. هذا كله من تبعات الظروف التي شجعت تراكم الديون الضخمة في المقام الأول.

من الناحية الفنية، 250 تريليون دولار من الديون ليست رقماً لا نهائياً. لكنها أكثر بكثير مما يمكن للنظام المالي العالمي التعامل معه عند التصدي لصدمة اقتصادية لا تزال أبعادها غامضة. ولطالما اعتبرت الأسواق أن الاحتياطي الفيدرالي يتمتع بقوة غير محدودة. وفي عالم مملوء بالرافعات المالية، لا بد أن ينشر البنك المركزي المزيد من أسلحته هذا إن كانت مجدية أصلاً.

* بلومبيرج